İstanbul'da yeni otobüsler sefere başladı

İBB bağlı kuruluşu İETT filosunu yenilemeye devam ediyor. Filoya kazandırılın 150 otobüsten 13’ü daha seferlerine başladı. Yeni nesil güvenlik teknolojileri ile donatılmış otobüslerden hizmete sunulan otobüs sayısı 55’e ulaştı. Teslimatların ardından alımı yapılan otobüsler, farklı hatlarda İstanbulluların hizmetine sunulacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü (İBB) kuruluşu İETT, toplu ulaşımı için yeni ve yenilikçi yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede alımı yapılan güçlü, konforlu ve akıllı ulaşım sistemlerine sahip 13 yeni otobüs daha İETT filosuna katıldı. 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli, dijital kamera aynalara ve yolcu konforunu artıran özelliklere sahip yerli üretim 13 otobüs daha İstanbulların hizmetine sunuldu. Böylece alımı yapılan 150 adet yeni otobüsün 55’i hizmete başlamış oldu.

İLK YOLCULARINI ALDI

Filoya gelen ilk otobüsler; 80 / Kazlıçeşme – Eminönü 32T / Cevatpaşa – Taksim 80T / Kazlıçeşme – Taksim 85C / Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa – Kazlıçeşme MK97 / Çavuşpaşa – Zeytinburnu MR10 / Zeytinburnu – Kazlıçeşme MR11 / Kazlıçeşme – Topkapı 32 M / Cevatpaşa – Mecidiyeköy 31 / Kuyumcukent - Yenikapı hatlarında hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde gelecek yeni otobüslerin farklı hatlarda hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

TEKNOLOJİK VE KONFORLU

12 metre uzunluğundaki 100 yolcu kapasiteli otobüsler, 300 beygir güce sahip. Araçta dijital kamera ayna sistemleri, anlık şoför duygu durum analizi ve yolcu sayma sistemleri bulunuyor. Ayrıca araç verilerini anlık Filo Yönetim Merkezi ile paylaşabilme özelliği ile şoför kaza uyarı donanımı Telemetri Sistemi ve sürücü için görüş kameraları da aracın diğer sistemleri arasında bulunuyor.