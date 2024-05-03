Dış ticaret verileri açıklandı... Nisan'da 19,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Ticaret Bakanlığı, Nisan ayında ihracatının 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 0,13 oranında artarak, 19 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bakanlık, en fazla ihracat yapılan ülke sıralamasında Almanya'nın ilk sırada olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Nisan ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Nisan ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 19,3 milyar dolar olduğu belirtilirken, Nisan'da ithalatın yüzde 4,2 artarak 29,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, dış ticaret açığının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artarak 9,9 milyar dolar olduğunu kaydedildi.

Bakanlık verilerine göre Nisan'da ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,1 olarak açıklanırken, Nisan'da enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,8 olduğunu, enerji ve altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 77,4 olduğu belirlendi. Nisan'da dış ticaret hacminin yüzde 2,6 oranında artarak 48,4 milyar dolar oldu.

Bu arada 2024 Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin başını 1,5 milyar dolarlık hacimle Almanya çekerken, en fazla ihracat yapılan fasılların başını ise 2,4 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları oldu.