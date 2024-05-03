Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi’nde ilk toplantı

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi yeni dönem ilk toplantısı gerçekleştirildi. Jeopark Belediyeler Birlik Başkanlığı’na, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in seçildiği meclis toplantısında, Meclis Başkanvekilleri, katip üyeler, encümen üyeleri ile plan ve bütçe komisyonu üyeleri de belirlendi.MANİSA (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi’nin ilk toplantısı Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan meclis, Gülden Erhun başkanlığında başladı. Toplantının ilk gündem maddesinde Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı, Meclis 1. ve 2. Başkanvekilleri ile asil ve yedek katip üyeleri gizli oylama yöntemi ile seçildi. Yapılan oylama sonucunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek Jeopark Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi. Meclis 1. Başkanvekilliğine Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu seçilirken, 2. Başkanvekilliğine ise Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez seçildi. Katip üyeliklerine ise Semra Gündüz ve Selim Akbıyıkoğlu seçildi.

ENCÜMEN ÜYELERİ İLE PLAN BÜTÇE KOMİSYONU BELİRLENDİ

Daha sonra Jeopark Belediyeler Birliği Encümeninde görev alacak 5 isim belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Encümen Üyeliklerine Kubilay Çetin Bozer, Mahmut Çalık, Halil Koç, Hasan Hüseyin Namver ile Gülden Erhun seçildi. Akabinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev almak üzere Halil Koç, Mahmut Çalık, Hasan Hüseyin Namver, selim Akbıyıkoğlu ile Kubilay Çetin Bozer seçildi.

“ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZ BU DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK”

Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Daha önce Zafer Kalkınma Ajansı’nın kredi desteğiyle güzel işler yapıldı. Bu birlikteliğin ve desteğin önümüzdeki dönemde devam etmesi en büyük arzularımdan bir tanesi. Jeoparkımız ile birlikte bulunan Kula’nın eski evleri ve Manisa genelinde tescilli eserler ve koruma kurulu da çok önemli etkide bulunuyor buradaki meclisimizde. Bu koruma kuruluyla birlikte bundan sonraki çalışma dönemlerinde de çok sıklıkla çalışarak hem bölgemizi kalkındırmak, hem bölgemizi turizme açmak ve bu bölgenin değerlerini hem Manisa’mda hem de ülkede ve yurtdışında temsil etmek bu birliğin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Bunu sağlayabilmek adına da önümüzdeki dönemde oldukça sıklıkla çalışmalarımız olacak. Umarım çok başarılı bir 5 yıl geçiririz. Buradaki değerlerimizi koruruz, ortaya çıkartırız ve buradaki değerler Manisa’mıza ayrıca bir değer katar halini alır. Bizim öncelikli görevlerimiz bu değerlerimize sahip çıkmak ve yarınlarımıza bu değerlerimizi aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

FAALİYET RAPORU VE KESİN HESAP RAPORU DEĞERLENDİRİLDİ

Encümen Üyeleri ile Plan Bütçe Komisyonu’nun belirlenmesinin ardından 2023 yılı faaliyet raporunun oylamasına geçildi. Başkan Ferdi Zeyrek, faaliyet raporunun değerlendirilmesi esnasında koltuğu 1. Başkanvekili Mazlum Nurlu’ya devretti. Faaliyet raporunun okunmasının ardından oylama işlemine geçildi. 2023 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda son olarak 2023 yılı kesin hesap raporu değerlendirildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı kesin hesap raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

“MANİSA’NIN BACASIZ FABRİKALARA İHTİYACI VAR”

Toplantı sonunda tekrar söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Turizm konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi bir şirket kuruyor. Birçok acente ile birlikte görüşme halinde olacak. Sosyal medya ekiplerimiz 17 ilçede bütün değerler için Kültür Dairesi ve İl Kültür Müdürlüğü ile birlikte çalışıyor. Acenteleri daha sonra Manisa’mıza davet edeceğiz ve turları arasına almalarını sağlayacağız. Salihli’deki Sart’tan turun Aigai’ye kadar Manisa’nın bu kadar çok değeri varken 1 tane turistin Manisa’da dolaşmamasına ben çok içerliyorum ve başarısızlık olarak nitelendiriyorum. Bunu yapacak iradeye sahibim. Bunu yapmak için de çok çalışacağım. Manisa’mın bu şekilde bacasız fabrikalara ihtiyacı var. Yarınlara bu değerleri açığa çıkartıp gezilebilen bir kaynak olarak bırakmak istiyorum. Bu konuda da hep birlikte el birliğiyle çalışacağımıza eminim” diye konuştu.