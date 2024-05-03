Tırmanma sırası Kocaeli Kartepe'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı 04-05 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii’nde koşulacak olan organizasyon 4 Mayıs Cumartesi günü antrenman çıkışları ile başlayacak.

5 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da ilk çıkış ile devam edecek olan yarışta, 5 ayrı kategoride 33 sporcu 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez kat edecekler.