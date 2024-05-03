Bakan Şimşek: Enflasyon Mayıs'tan itibaren keskin düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, enflasyonun Mayıs ayından itibaren keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını ve Türkiye'nin bir dezenflasyon sürecine gireceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK verilerine göre açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleştiğini ifade eden Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşmenin daha da belirginleşeceğini belirterek, bunun da enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini kaydetti.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1786304737668686242