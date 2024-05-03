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Çılgın Sayısal'da rekor ikramiye
GÜNDEM 03.05.2024, 10:44
Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye rekor kırarak, 275 milyon TL’yi aştı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı rekor kırarak 275 milyon TL’yi aştı.
Rekor ikramiye için çekiliş 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.
Hatırlanacağı gibi bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi.
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