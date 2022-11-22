İnşaat sektöründen moda dünyasına

28 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Değirmen, moda dünyasına adım atarak kendi markasını İzmir'e kazandırdı.İZMİR (İGFA) - Gelinlik, abiye ve gece kostümü tasarımlarıyla hizmet veren Aldeg Design'ın yeni sezon ürünleri Kaya İzmir Thermal Hotel'de koreografisini Akif Örük'ün yaptığı defile ile tanıtıldı.

Koleksiyon Ebru Öztürk, Simge Ünal, Gizem Sevim ve Rönesans Model Ajans mankenleri tarafından sergilendi.

Yıllardır pek çok önemli defileyi takip ettiğini söyleyen Ali Değirmen, "Uzun zamandır gelinlik ve abiye konusunda kendi markamı hayata geçirme düşüncem vardı. Fakat işlerimin yoğunluğundan dolayı fırsat bulamıyordum. En sonunda hayalimi gerçekleştirebildim. 2023'te de Dubai'de şube açmayı düşünüyoruz. Hedefim daha sonra da Avrupa'ya ihracat yapmak" dedi. Bu yıl ki If Wedding Fashion İzmir'e katılıp ilk defilesini gerçekleştiren Değirmen, "Her sene gelinlik fuarına izleyici olarak katılıyordum. Artık kendi markamızın defilesini yapma zamanımız gelmişti" diye konuştu.