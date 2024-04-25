İnegöl'de Ertuğrulgazi Mahallesinde 37 sokak asfaltlandı

İnegöl Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde 37 sokağın asfaltlanması tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Bir yandan şehre değer katan projeleri bir bir hayata katan İnegöl Belediyesi, diğer yandan da alt yapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Alanyurt bölgesinde yapılan alt yapı çalışmaları sonrası Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 37 sokağın 18’inde yama, 19 sokakta ise sıcak asfaltlama çalışması yaptı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokakta tamamlanan ve Şenkaya sokakta devam eden çalışmaları İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş beraberindeki heyetle birlikte inceledi. Çalışmalar kapsamında toplamda 7380 metre uzunluğunda asfalt uygulaması yapılmış oldu.

BENZER KONFOR DİĞER ALANLARDA DA UYGULANACAK

Ertuğrulgazi Mahallesi ve bölgedeki diğer mahallerde içme suyu hatlarıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi BUSKİ marifetiyle yaptığı altyapı çalışmaları olmuştu. Altyapı çalışmalarından kaynaklı yaşanan zorluklar sonrası sıcak kaplama çalışmaları ile bu durumu sonlandıran İnegöl Belediyesi toplamda 15 Milyon TL’lik yatırım yapmış oldu. Bu gibi durumlardan kaynaklanan sorunlar için İnegöl Belediyesi yeni dönemde de sorumlu olduğu alanlar içerisinde çalışmalarını hız kesmeden devam ettirerek benzer konforu yaşatacak.