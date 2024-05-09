BUÜ’de Hıdırellez coşkusu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde baharın gelişini kutladı. Ateş yakıp üstünden atlayan gençler; ok atma yarışması, halk dansları ve müzik yayınlarıyla keyif dolu bir gün geçirdi.BURSA (İGFA) - Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından organize Hıdırellez şenliğine akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de büyük bir ilgi gösterdi. TÜDAM bahçesinde yapılan etkinliğin açılış töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı da hazır bulundu.

REKTÖR’DEN TEŞEKKÜR

Öğrenci topluluklarının kurduğu stantları gezen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz törende yaptığı konuşmasında; “Böylesine eğlenceli ve kültürümüzde özel bir yeri olan etkinlikte öğrencilerimizle ve personelimizle buluşuyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz aylarda nevruzu kutlamıştık. Bugün de Hıdırellez’i karşılıyoruz. TÜDAM’ın organize ettiği bu kıymetli etkinliğe öğrenci topluluklarımız da destek verdi. Düzenleyen ve destekleyen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK BİR İLGİ GÖSTERDİ

Organizasyona ev sahipliği yapan TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Gürses ise Hıdırellez’in de nevruz gibi bahar başlangıcında gerçekleştirilen geleneksel bir şenlik olduğuna işaret ederek; “TÜDAM olarak böylesine güzel bir etkinliği düzenlemiş olmak bizleri mutlu ediyor. Çok değerli katılımcılarımız var. Öğrencilerimiz de organizasyonumuza büyük bir ilgi gösterdi. Topluluklarımıza ve programda görev alan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Türk Dünyası Bilgi Yarışması’nda dereceye girenlere hediyelerinin takdim edildiği etkinlikte güneşin batmasına yakın Hıdırellez ateşi yakıldı. Yörük-Türkmen halk oyunları gösterisinin de gerçekleştirildiği organizasyon Türk dünyası müzikleri konserinin ardından sona erdi.