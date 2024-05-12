Yapay zekayla çeviri teknolojisi sayesinde yüzde 345 yatırım getirisi

Yeni bir bağımsız araştırma, DeepL'in yapay zeka çeviri teknolojisinin iş dünyası üzerindeki etkisini ortaya çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Küresel yapay zeka iletişim şirketi DeepL, Forrester Consulting tarafından yürütülen “DeepL'in Ekonomik Etkisi™” başlıklı bağımsız araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Raporda DeepL kullanan farklı yapıdaki kuruluşlarda ekip verimliliği artarken maliyet tasarrufu sağlandığı gözlemlendi. Verilere göre DeepL’in yapay zeka teknolojisi, şirkelere dahili belge çevirisinde harcanan sürede yüzde 90, çalışanların iş yükünde yüzde 50 oranında azalma sağlıyor. Sunduğu maliyet avantajıyla da öne çıkan DeepL, küresel şirketler için üç yıl içinde yüzde 345 yatırım getirisi, 227.430 Euro tutarında maliyet tasarrufu ve 2,8 milyon Euro tutarında verimlilik tasarrufuna imkan veriyor.

Ankete katılan çalışanlar DeepL’in sağladığı verimlilik artışını ve bunun günlük iş akışı üzerindeki etkisini de vurguluyor. Anket katılımcılarından bir yazılım uygulama yöneticisi, “DeepL ile şikayetleri çözerken zaman kazanıyoruz. Bu da bizim için maliyet azaltma ve kar sağlama anlamına geliyor. Artık manuel olarak sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmak için zaman harcamıyoruz. Katma değeri yüksek projelere zaman ayırarak, daha üretken bir şekilde çalışabiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Şirketlerin gelirlerini artırmasına ve yeni pazarlara hızlı girmesine katkı sağlıyor.

Forrester Consulting’in enerji, finansal hizmetler, hukuk hizmetleri ve ilaç dahil olmak üzere farklı sektörlerden dört şirketle yürüttüğü araştırmaya göre DeepL, şirketlerin gelirlerini artırmasına ve yeni pazarlara hızlı bir şekilde girmesine katkı sağlıyor.

DeepL, işletmelerin dahili belgelerinin çeviri süresini ve iş yükünü azaltarak şirket çalışanlarına zaman kazandırıyor. Yüksek kaliteli çeviri hizmetiyle çalışanların diğer sorumluluklarına odaklanmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, şirket dışından alınan belge çeviri hizmetlerinin sayısını azaltarak daha fazla verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Gelişmiş dil yapay zeka teknolojisi ve doğru çeviri özelliğiyle DeepL, işletmelerin küresel ölçekte iletişim kurma tercihlerine de yeni bir boyut kazandırıyor.