Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz!

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 5 terörist hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terör ve teröristle mücadelenin sürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1789593675791552801