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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz!
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 5 terörist hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi
GÜNDEM 12.05.2024, 14:55
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 5 terörist hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terör ve teröristle mücadelenin sürdüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
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