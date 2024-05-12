Bursa Yıldırım'da Başkan Yılmaz kadın muhtarlarla buluştu

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anneler Günü vesilesiyle kadın muhtarlarla buluştu.BURSA (İGFA) - Kaplıkaya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler ve kadın muhtarlar katıldı.

Muhtarlarla istişarelerde bulunan Başkan Yılmaz, belediye ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören demokrasinin yerel taşlarından olan muhtarları tebrik etti. Organizasyon kapsamında kadınların anneler gününü kutlayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız ve yapacağımız her proje, yatırım ve hizmette kadınlarımızın azminden ve gücünden yararlanıyoruz” dedi.

Anneliğin en yüce makam olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Bizler değerli ve kutsal olana ‘ana’ diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Vatanımızı ‘ana’ olarak görürüz, bizleri doyuran toprağa ‘ana’ deriz. Türkülerimizde, deyişlerimizde, atasözlerimizde hep analığın kutsallığı işlenmiştir. Peygamberimiz, ‘Cennet annelerin ayağının altındadır’ diye buyurmuştur. Annelerimiz baş tacımızdır. Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.