Sakarya'da pedallar şehrin merkezinde döndü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın start verdiği bisiklet turunda onlarca Sakaryalı vatandaş, 4-10 Mayıs Trafik Haftası'nda "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla şehrin kalbinde pedal çevirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda 4-10 Mayıs Trafik Haftası ekinliğine ev sahipliği yaptı.

Sürücülere "güvenli bir trafik ortamı" için dikkatli olmaları mesajını veren, "insan canının" trafikte her şeyden önemli olduğuna dikkat çeken bir etkinlik daha, şehrin merkezinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Valiliği'nin de ortaklığında "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla gerçekleştirilen bisiklet turuna 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan start verdi.

Alemdar'ın bayrağı kaldırmasından sonra pedallar, güvenli bir trafik için dönmeye başladı. Keyifli anlara sahne olan turda ayrıca Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti Milletvekili Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Burak Erken, Büyükşehir Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve Büyükşehir bürokratları da yer aldı.

Millet Bahçesi'nde sona eren bisiklet turu sonunda Başkan Yusuf Alemdar, katılımcılar arasından 10 kişiye çekilişle bisiklet ile kask hediye etti. Alemdar, ayrıca Büyükşehir'in "trafik" konulu resim yarışmasında dereceye giren 5 ilkokul öğrencisine de bisiklet hediyesi takdim etti.

“HAYATLA YARIŞILMAZ”

Alemdar, "Öncelikle sağlıklı yaşamak için sporun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şehrimizin güzelliklerini, sporun güzelliğini göstermek adına yapılan bu bisiklet turu çok önemli bir mesaj oldu. Şehrimizdeki bisiklet kültürünü geliştirmek, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sloganda yer verildiği gibi 'hayatla yarışılmaz' diyor ve güvenli bir trafik için ilk adımı biz atıyoruz" ifadeler yer aldı.

Tüm sporseverleri 15 Mayıs'ta başlayacak olan Bike Fest'e davet eden Alemdar, "Şehrimizde bir Bike Fest daha başlıyor. Biz ilimizdeki, Türkiye'deki ve tüm dünyadaki sporseverleri Sakarya'mıza davet ediyoruz. MTB Eliminatör Dünya Kupası ve seçkin şehirlerden geçen Tour Of yarışlarında bu heyecanı birlikte yaşayalım. 15-26 Mayıs tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde buluşalım" dedi.