IHF Başkanı Dr. Hassan Moustafa Türkiye'de

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Başkanı Dr. Hassan Moustafa, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'ın özel davetlisi olarak Türkiye'ye geldiANKARA (İGFA) - Dr. Hassan Moustafa ilk olarak İstanbul'da THF Başkanı Uğur Kılıç ile bir araya gelerek, Türk hentbolu üzerine görüşmeler yapılırken, konuk Başkan için İstanbul gezisi düzenlendi. Birlikte Ankara'ya geçen Kılıç ve Moustafa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Ankara'da düzenlenen Akdeniz Hentbol Konfederasyonu kongresine de katılan IHF Başkanı Dr. Hassan Moustafa, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun merkezini de ziyaret ederek, Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu ve Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve ardından Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 20. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın final maçlarını izledi.

THF Başkanı Uğur Kılıç, Moustafa'nın ziyareti ile ilgili, "Dünya Hentbol Federasyon Başkanı Dr. Hassan Moustafa davetimi kırmayarak ülkemizi ziyarete geldi. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Kendisine teşekkür ediyorum, ilk gün İstanbul’da görüşmelerde bulunduk. Hentbolumuz adına, geleceği adına O da çok ümitli. Ülkemizin potansiyelini yakından bilen ve bize her zaman destek olmak isteyen Federasyon başkanımıza gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ankara’da da görüşmelerimizi devam ettik ve Spor Genel Müdürümüz Doç. Dr. Veli Ozan Çakır’ı ziyaret ettik. Ankara'daki tesisimizi inceledi ve çok beğendi" dedi.

20. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'nda Milli Takımımız üçüncü oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 20. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası bugün oynanan final maçları ile sona erdi. Turnuvada şampiyon Hırvatistan olurken, U18 Erkek Milli Hentbol Takımımız sıralama müsabakalarında Fransa ile karşılaştı. Karşılaşmadan 8-5, 8,5 ve 9-6’lık periyotlar ile toplam 25-16 mağlup olan U18 Erkek Milli Takımı, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakaların ardından yapılan kapanış seremonisi ve ödül töreninde şampiyon olan takım Hırvatistan’a madalya ve kupasını Akdeniz Konfederasyonu Başkanı Zoran Radojicic ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Kongresi de Ankara'da gerçekleştirildi. Kongrede THF Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Göktürk, Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi seçilirken; Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Asbaşkanı Günal Ensari de Konfederasyon onursal üyesi oldu.