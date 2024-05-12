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Bursa Yenişehir’de yatırımların önü açılacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yatırım yaparak depolama tesisi kazandıran Migros Ticaret A Ş ’nin yöneticileri Belediye Başkanı Ercan Özel’i makamında ziyaret etti

EKONOMİ 12.05.2024, 17:35
Bursa Yenişehir’de yatırımların önü açılacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yatırım yaparak depolama tesisi kazandıran Migros Ticaret A.Ş.’nin yöneticileri Belediye Başkanı Ercan Özel’i makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Marketler zinciri Migros Ticaret A.Ş., Türkiye’deki en büyük yatırımını Yenişehir’e yapıyor.

Kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacak olan bu yatırımın, 40 bin metrekare alan üzerinde 15 bin metrekare taban alanı olan toplamda 25 bin metrekare kapalı alana sahip. Tamamlandığında 300 personel ile hizmet verecek olan yatırımda soğuk hava depoları ve ürün paketleme imalatı da yapılacak.

YENİŞEHİR ÜRÜNÜ DÜNYAYA SUNULACAK

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i, makamında ziyaret eden Migros Ticaret A.Ş.’nin yöneticileri Yatırım Geliştirme Direktörü Ender Tüzün, İnşaat Direktörü Berk Özlü, Yatırım Grup Müdürü M. Mutlu Sezer ve İnşaat Grup Müdürü Hakan Balkı Yenişehir’e yapılan yatırımın Aralık ayında faaliyete geçeceği bilgisini paylaştılar. Taze sebze üretiminde Türkiye’nin sayılı ovalarından birine sahip olan Yenişehir’in seçilmesinde özellikle jeopolitik konumu ve lojistik imkanlarından bahseden Migros Ticaret A.Ş. Yatırım Geliştirme Direktörü Ender Tüzün, “Şirketimizin en büyük yatırımını Yenişehir’e yapıyoruz. Yenişehir çiftçisinden alacağımız taze sebzeleri Türkiye'ye ve dünyaya sunacağız” dedi.

Migros Ticaret A.Ş.’nin Yenişehir’e yaptığı yatırımdan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ercan Özel ise, böylesine büyük bir markanın ilçelerinde olmasının istihdama ve çiftçiye büyük değer katacağını anlattı. Özellikle tarıma dayalı sanayinin önünün açılması gerektiğini ve bu konuda ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Ercan Özel, “Tarıma dayalı sanayinin ve Yenişehir’in lojistik merkezi haline gelmesini umut ediyoruz. Çalışmalarımızı da buna yönelik yapmaya çalışıyor. Bu noktada girişimcilerin ve yatırımcıların desteklenmesi, önünün açılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Başkan Ercan Özel’in geleceğe yönelik planlarından ve vizyonundan etkilendiklerini ifade eden Migros Ticaret A.Ş. yetkilileri, Yenişehir’deki yatırımlarını büyütmek istediklerini dile getirdi.

Öte yandan Başkan Ercan Özel de, 2 büyük firmanın daha Yenişehir’de yatırım yapmak için başvuru yaptığını sözlerine ekledi.

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