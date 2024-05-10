Son Dakika

Beyaz iyilik için Bursa sahnesinde

Ünlü şovmen Beyaz, Yarına Şans Ver Kulübü ve Bursa Kükürtlü Lions Kulübü’nün ortak organizasyonuyla hastanelerin çocuk servislerine sınıf yapmak için Bursa’da sahneye çıktı Beyaz, yıllardır halktan kazandığı sevgi ve şöhreti artık iyilik için kullanacağını söyledi

MAGAZİN 10.05.2024, 08:38
Beyaz iyilik için Bursa sahnesinde

Ünlü şovmen Beyaz, Yarına Şans Ver Kulübü ve Bursa Kükürtlü Lions Kulübü’nün ortak organizasyonuyla hastanelerin çocuk servislerine sınıf yapmak için Bursa’da sahneye çıktı. Beyaz, yıllardır halktan kazandığı sevgi ve şöhreti artık iyilik için kullanacağını söyledi.BURSA (İGFA) - ‘Yarına Işık Ol’ projesi için anlamlı bir işbirliğine imza atan Yarına Şans Ver (YASAV) ve Kükürtlü Lions Kulübü, ünlü şovmen Beyaz’ı yıllar sonra Bursalılarla buluşturdu.

Podyum Sanat Mahal’de gerçekleşen ve hastanelerin çocuk servislerine sınıf yapımı amacıyla düzenlenen gösteride Bursalılar tek bir koltuğu bile boş bırakmazken, Ece Uyanıklar moderatörlüğünde keyifli bir sohbet gerçekleştiren Beyaz, hayatına dair kesitler ve anılarıyla seyirciyi güldürdü. Gösterinin sonunda YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren ve Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı Özleyiş Ardalı tarafından plaket ve anı hediyeleriyle ödüllendirilen Beyaz, her iki STK’ya da teşekkürlerini sundu.

İYİLİK İÇİN TÜRKİYE’Yİ DOLAŞIYOR

Artık sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak için sahneye çıkacağını söyleyen Beyazıt Öztürk, YASAV ve Kükürtlü Lions Kulübü’nün davetiyle Bursa’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Beyaz, “Yıllarca bu halk beni alkışlayıp, bugün olduğum noktaya getirdi. Şimdi halktan aldığımı geri verme zamanı. İnsanlara faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Hem böylece uzun yıllardır gidemediğim Türkiye’nin dört bir yanını dolaşıp insanlara dokunmak istiyorum...” dedi.

BAŞARIMIN SIRRI SAMİMİYET

Beyaz Show ile uzun yıllar ekranların zirvesinde kalan Beyaz, başarısının sırrını açıkladı. Ünlü şovmen, “Kariyerim boyunca Cem Yılmaz’ın benden daha komik, Yılmaz Erdoğan’ın benden daha yazar, Ata Demirer ile Şahan Gökbakar’ın benden daha iyi sinemacılar olduğunu kabul edip, kendime o zaman sen nesin diye sordum. Benim sırrım ise samimiyet. Bu özelliğim nedeniyle Beyaz Show’un yayın süresi boyunca seyirci beni evinden biri gibi gördü” şeklinde konuştu.

Bursa’daki gösterisinde çok merak edilen Beyaz Show’u yeniden yapıp yapmayacağı sorusunu da yanıtlayan Öztürk, kendisinin de yeniden ekranda olmak istediğini söyledi. Ancak çıtayı daha yukarı taşımak isteyen Beyaz, “Beyaz Show’u öyle güzel bir yerde bıraktım ki herkes programı güzel hatırlıyor. Eğer şimdi bunu yeniden yapacaksam içeriği daha da zenginleştirip daha iyisini yapmam gerekir. Yoksa aynı şeyi tekrar etmenin kimse için bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17