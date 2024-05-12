Manisa'da huzurevi sakinlerine özel gün ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Anneler Günü dolayısıyla eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu ile Manisa Huzurevi Vakfı Özel Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte Anneler Günü olması dolayısıyla ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinlerini ziyaret etti.

Huzurevinde kalan kadın sakinlerin tek tek elini öperek çiçek takdim eden Başkan Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Duygusal anların da yaşandığı ziyarette Başkan Zeyrek, tüm kadınların Anneler Günü’nü kutladı.

İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu ziyaretinin ardından Başkan Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Huzurevi Vakfı Özel Huzurevi sakinlerine de ziyaret gerçekleştirdi. Zeyrek çifti, burada da huzurevi sakinlerinin ellerini öperek, karanfil takdim etti ve Anneler Günü’nü kutladı.