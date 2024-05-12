İzmit'te hacı adayları hediyelerle uğurlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hac vazifesini yerine getirmek için yola çıkan vatandaşlar yerel yönetim ekipleri tarafından hediyelerle uğurlandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’ten hacca gitmek için yola çıkan hacı adaylarını yalnız bırakmadı.

Ekipler, hacı adaylarına içerisinde kişisel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti.

Vatandaşlar da güzel dilekleri ve hediyelerinden ötürü İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.