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Bursa Osmangazi'de 19 Mayıs hazırlığı

Osmangazi Belediyesi, tüm Bursalıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolu dolu kutlaması adına 17-19 Mayıs tarihleri arasında 1 Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni adı altında bir dizi etkinlik programı hazırladı

YAŞAM 12.05.2024, 17:55
Bursa Osmangazi'de 19 Mayıs hazırlığı

Osmangazi Belediyesi, tüm Bursalıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolu dolu kutlaması adına 17-19 Mayıs tarihleri arasında 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni adı altında bir dizi etkinlik programı hazırladı.BURSA (İGFA) -  Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun en güzel şekilde yaşanması için bu yıl özel bir program hazırladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni, 17 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek. Gençlerin 19 Mayıs'ı sporla geçirmesi adına Osmangazi Meydanı'nda 3x3 Atatürk ve Gençlik Sokak Basketbolu Turnuvası ve masa tenisi turnuvası gibi sportif etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, gerçekleştirilecek canlı langırt, rodeo parkuru ve dj müzik yayını ile de eğlenceyi tüm güne yayacak.

17 Mayıs Cuma günü gösteri maçı ile başlayacak olan sokak turnuvasına 13-14 ve 15-18 yaş aralığındaki sporcular katılabilecek. 18 Mayıs Cumartesi günü grup karşılaşmaları ile devam edecek olan sokak basketbolu turnuvası, 19 Mayıs Pazar günü sıralama maçları ve kupa töreni ile son bulacak.

Turnuvada yer almak isteyen gençler için 17 Mayıs Cuma günü Osmangazi Meydanı'nda kayıt masası oluşturulacak. Gençler, turnuva hakkında detaylı bilgiye İnstagram'daki osmsokakbasketbolu sayfası üzerinden ulaşabilecek.

17 Mayıs Cuma akşamı Osmangazi Meydanı'nda sahne alacak olan Reckol, Kuty ve Egeboran da Osmangazili gençler için konser verecek.

EMRE KAYA ŞARKILARINI BAYRAM İÇİN SÖYLEYECEK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 18 Mayıs Cumartesi günü de dolu dolu devam edecek. Sokak basketbolu turnuvası ve masa tenisi turnuvası gibi sportif etkinliklerin yanı sıra eğlence dolu etkinlikler ile devam edecek olan 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nin ikinci gününde Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Kaya, Osmangazi Meydanı'nı dolduran binlerce genç için sahnede olacak. Ünlü şarkıcının seslendireceği şarkılara eşlik edecek olan gençler, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşamanın keyfine varacak.

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Osmangazi'nin caddelerine taşımak adına binlerce Bursalının katılımıyla yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüş 19 Mayıs Pazar günü saat 19.19'da Fomara Meydanı'nda başlayacak. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar şarkılar ve marşlar eşliğinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Osmangazi Meydanı'na yürüyecek. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Meydanı'nı dolduran Bursalılara bir konuşma yaparak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacak. Başkan Aydın'ın konuşmasının ardından ünlü şarkıcı Haluk Levent 7’den 70’e on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen konserde şarkılarını seslendirecek. Konseri izleyenler ünlü şarkıcının şarkılarıyla coşku dolu anlar yaşayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içerisinde yaşamak için tüm Bursalıları, 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni etkinliklerine davet etti.

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