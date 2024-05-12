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Konya Selçuklu'da anne-çocuk etkinliği

Konya'da Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde anne ve çocukları bir araya getiren Selçuklu Belediyesi, çocuklar ve annelerine unutulmayacak bir Anneler Günü anısı yaşattı

GÜNDEM 12.05.2024, 17:05
Konya Selçuklu'da anne-çocuk etkinliği

Konya'da Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde anne ve çocukları bir araya getiren Selçuklu Belediyesi, çocuklar ve annelerine unutulmayacak bir Anneler Günü anısı yaşattı.KONYA (İGFA) -  Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme  ortamlarından  bir tanesi olan  Selçuklu  Sanat ve Tasarım Atölyesi   bu kez Anneler Günü’nde anne ve çocuklarını ağırladı. 

Bu özel günde anneler ile çocuklar,  ahşap, kağıt katlama, çini seramik atölyelerinde birlikte etkinlik yaparak keyifli anlar yaşadı.   Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da bu anlamlı etkinlikte anne ve çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Annelerin çocukları ve toplum için yaptıklarının paha biçilemez olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Selçuklu’da her alanda, her yaştan insanımızın hayatına dokunacak işler yapıyoruz. Bu işlerimizi planlarken toplumun temel taşı olan  aileyi ve özellikle annelik kurumunu çok önemsiyoruz. Çünkü aydınlık geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı annelerimiz geleceğe hazırlıyor. Çocuklarını bize emanet eden annelerimizin bize olan güvenlerine onlar için yaptığımız kıymetli işlerle layık olmaya çalışıyoruz. Bu önemli işlerimizden bir tanesi olan okul dışı öğrenme ortamlarımızda çocuklarımızı bilgi, beceri ve yetenek anlamında geliştirerek onları daha donanımlı hale getiriyoruz. Bugün de bu önemli kurumlarımızdan bir tanesi olan Selçuklu  Sanat ve  Tasarım Ayölyemizde kıymetli annelerimiz ve çocuklarıyla etkinlik yaptık. Bu keyifli anlara ben de memnuniyetle eşlik ettim. Tüm çabamız ve gayretimiz annelerin, çocukların yüzlerindeki tebessüme vesile olmak.  Bu vesile ile başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum iyi ki varlar.” dedi.

Etkinlikte duygularını ifade eden anneler Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya böyle anlamlı bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ederek bu tarz programların çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade ettiler. Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilen “Anneler Günü” etkinliğine robotik kodlama çini seramik, kağıt katlama, resim, ahşap  atölyelerinde 27 anne ve 27 çocuk olmak üzere 54 kişi katıldı.

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