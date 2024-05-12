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Malatya Çevre Yolu'nda 2. etap Ağustos sonu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın gelişimi ve büyümesi için birçok büyük projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Malatya Çevre Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişinin 25 dakikaya düşeceğini açıkladı

GÜNDEM 12.05.2024, 18:15
Malatya Çevre Yolu'nda 2. etap Ağustos sonu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın gelişimi ve büyümesi için birçok büyük projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Malatya Çevre Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişinin 25 dakikaya düşeceğini açıkladı.MALATYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da yapım çalışmaları devam eden en önemli karayolu ulaşım projesi olan Malatya Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Burada yaptığı konuşmasında Malatyalı vatandaşların heyecanla bitmesini beklediği bir projeyle Malatyalıların bir hayalini daha gerçeği dönüştürdüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Malatyamız, günümüzde de kara, hava ve demiryolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır. Karadeniz Limanları ile Kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezlerine ve Akdeniz Limanlarına ulaştıran karayolu güzergâhımızın kesişim noktasında stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu nedenle Malatyanın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz" dedi.

Son 22 yılda Malatya'nın ulaşım ve haberleşme altyapısına 76 milyar 302 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardıklarını söyledi. 2002 yılında Malatyada hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 341 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, Malatyayı, Elazığa, Diyarbakıra ve Adıyamana bölünmüş yollarla bağladık. Malatya-Gölbaşı Yolundaki, sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tünelini hizmete aldık. 123 metre uzunluğunda çift köprü ve 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tünelini inşa ettik. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi önemli bir karayolu projesini tamamladık. Şu anda Malatyada bizleri bir araya getiren Çevre Yolumuzla birlikte yaklaşık 30 milyar lira proje tutarıyla 10 ayrı karayolu projesine de devam ediyoruz" diye konuştu.

2.ETAP AĞUSTOS SONU AÇILIYOR

Malatya Çevre Yolu'nun ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit geçişlerden dolayı kapasitesinin üzerinde hizmet veren şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması bakımından şehrin gelişimi ve trafik güvenliği için çok kıymetli proje olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, BSK Kaplamalı bölünmüş yol olarak inşa ettiğimiz çevre yolumuzun toplam uzunluğu 53,5 kilometre. Projemiz kapsamında 13ü köprülü kavşak olmak üzere toplam 23 adet köprü de inşa ediyoruz. 26,1 kilometrelik 1. Etabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açtığımız çevre yolumuzda 31,7 kilometrelik kesimi ve 1.561 metre uzunluğunda 14 adet köprüyü tamamladık. Bu yıl içeresinde de 6,5 kilometrelik yolu daha ve 301,5 metre uzunluğunda 3 adet köprüyü tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki ağustos sonu itibariyle bu 6,5 kilometrelik kesimi de tamamlayarak 12,1 kilometre uzunluğundaki 2. Etabı da bitireceğiz. Böylece Battalgazi Kavşağına kadar toplam 38,2 kilometrelik kesimi trafiğe açmış olacağız. Tabi kalan 15,3 kilometrelik kesimler için de en kısa zamanda çalışmaları hızlandıracağız." şeklinde konuştu.

HAVALİMANININ KAPASİTESİ 2.5 MİLYONA ÇIKIYOR

Malatya'da ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirilen projelerin sadece karayolu ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2005 ve 2009 yılları arasında Malatya Havalimanı mevcut terminal binasının hizmet seviyesini daha da arttırması adına aks ilaveleri yaparak mevcut kapasiteyi bir milyon 200 bin yolcu kapasitesine yükseltmiştik. Ama Malatyada havayolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin artması ve yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine ulaşılabilmesine yönelik yeni bir terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşasını başlattık. Projemiz tamamlandığında Malatya Havalimanımızın 8 bin 814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26 bin 765 metrekareye yükselteceğiz. 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini de 2.5 milyon yolcuya çıkaracağız. Hiç şüphesiz yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecektir" dedi.

Bu arada Malatya'nın demiryolu ağlarını da geliştirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptıklarını ve yenilediklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Malatya OSB Yazlak iltisak hattı işini bitirdik. Malatya-Narlı arasının da çift hatlı hale getirilmesi ile birlikte kuzey-güney aksındaki yüklerin demiryolu ile taşınmasında kapasite artışı olacağını ifade ederek, "Ayrıca burada yeri gelmişken demiryollarıyla ilgili yeni bir gelişmeden de bahsetmek istiyorum. 19 Nisanda aynı Turistik Doğu Ekspresi gibi Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlattık. Bu trenimiz Ankara-Diyarbakır seferinde Malatyada 3 saat durarak yolcuların Malatyayı gezmesine imkan sağlıyor. 180 kişi kapasiteli bu trenimiz 14 Hazirana kadar her cumartesi sabahı Malatyaya uğrayacak ve şehrimizin; Turgut Özal Anı Evi Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo Gramofon Müzesi, ve Buğday Müzesi gibi önemli turistik merkezlerini gezerek ticari faaliyetlerin artmasına vesile olacak" dedi.

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