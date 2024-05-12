Sakarya'dan yaşlılara unutulmaz hatıra

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM’e üye yaşlılar, OSM’de gerçekleştirilen “Hatırla Beni” adlı tiyatro gösteriminde buluşarak unutamayacakları bir hatıra yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM),sosyal belediyecilik anlayışıyla her gün yeni bir etkinlik düzenliyor.

YADEM’e üye 65 yaş üzeri vatandaşlar son olarak “Suretler Grubu” tarafından Ofis Sanat Merkezi’nde sahnelenen“Hatırla Beni” adlı doğaçlama tiyatro gösterisinde buluştu.

Sergilenen oyun, katılımcılara bazen eğlenceli, bazen ise duygusal anlar yaşattı. İzleyici olarak gelen yaşlı vatandaşların da oyuna dahil olup sahneye çıkması, etkinliğe renk kattı.

YADEM’den yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak 65 yaş ve üzeri bireyler için çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürüyoruz.Kıymetli büyüklerimizin hayat kalitesini artırmak ve sosyal yaşamlarına değer katmak için çalışmaya, üretmeye, birleştirmeye devam edeceğiz” denildi.