Düzce Yığılca'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı!

Düzce Yığılca bağlantı yolu Aksu mevkiinde meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle yaralanan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Yığılca Bağlantı yolu Aksu mevkisinde çimento fabrikası sapağında, Oğuzhan.S. idaresindeki 41 AJB 414 plakalı otomobille Serdar A. yönetimindeki 34 KBP 861 plakalı silovas çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile sürücü Oğuzhan S. ve otomobil içerisinde bulunan Emre P., Bayram A., Murat Ö. ve Uğur A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Bayram A’nın hayatını kaybederken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.