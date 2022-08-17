Gülben Ergen formda

Bu yaz arka arkaya verdiği konserlerle dinleyicileriyle buluşan Gülben Ergen, Kuruçeşme Arena konseri öncesinde form tutuyor.İSTANBUL (İGFA) - Sahnedeki enerjisi ve şarkılarıyla ve göz dolduran Gülben Ergen konserleri dışında tüm zamanını 3 oğluyla Bodrum‘da geçiriyor.

Gülben Ergen doğum günü olan 25 Ağustos Perşembe günü Kuruçeşme Arena vereceği konser öncesi kampa girdi.

Akşam saat 7’den sonra sadece sıvı beslenen Gülben Ergen yeni beslenme düzeninde kahvaltıyı kaldırıp iki öğün beslenerek kilo veriyor. Akşam yediğinin üzerine 14 saat açlık ekleyerek ertesi gün ilk öğününü tüketiyor. Ve hayvansal tüm gıdalardan uzak duruyor.

Konserinin sahne, ışık ve kıyafet provaları başladığı şu günlerde Kuruçeşme konseri öncesinde kampa giren Gülben, 'Sahneye ve dinleyiciye saygımdan bu kampa gerek duydum. Özel diyet programımla sahneye çıkmak kendimi de iyi hissettiriyor' dedi.