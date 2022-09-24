Garanti insanların risk alan çocuğu

Kaan Mirac Sezen, Hakan Gence’ye kariyeri ve aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - ‘Tozluyaka’ dizisiyle çıkış yapan oyuncu “Gerçek anlamda sanatçı olmak istiyorum. Bu sıfatı halkın bana verebileceğinin bilincindeyim. Onların tüm sevgisini kazanmak için elimden geleni yapıyorum” dedi

Kendini ‘işe odaklı’ olarak tanımlayan Sezen: “Bu proje takipçi, şöhret anlamında çok fazla güç elde etmemizi sağlıyor ama bu güç bir kıvılcım gibi yanıp hemen sönebilecek bir şey, bunun farkındayım. Annem ve babam polis, devlet memuru. Bu işe başlayarak aslında garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğu oldum.”

Şimdiye kadar kazığı hep aşk konusunda yediğini anlatan Sezen “Şu an âşık değilim, olamam, yasak! Aşka inandırabilecek biri daha karşıma çıkmadığı için de çok inanamıyorum” diyor.