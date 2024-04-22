Konaklama ve yiyecek hizmeti arttı

TÜİK'in açıkladığı Hizmet Üretim Endeksi verileri aylık ve yıllık bazda artış gösterirken, sektörel olarak hizmet üretiminde yıllık bazda konaklama ve yiyecek yüzde 18, aylık olarak ise gayrimenkul yüzde 7,2 oranda artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2024 Şubat ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde13,8 arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde13,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 14,3 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 18,0, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 15,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,5 oranında arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık bazda ise yüzde 2,7 artış gösterdi.

Buna göre 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,0, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,2 arttı. Aylık bazda mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,1, idari ve destek hizmetleri ise ise yüzde 0,2 azalış gösterdi.