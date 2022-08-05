Ercan Doğan müzik piyasasını yeni şarkısıyla sallayacak!

Müzikal anlamda da sürekli kendini geliştiren sanatçı bu ilgisini bir noktada profesyonel yaşama çevirme arzusuyla çıktığı bu yolda ilk single'nı 2022 Haziran ayında "Aşk Başkadır" klibiyle yayınlamıştır ve hız kesmeden 2. Single çalışması olan "Dargınız" adlı teklisiyle ise bu yaz müzik severlerin gönlünü kazanmayı hedefliyor.