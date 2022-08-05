Son Dakika
Ercan Doğan müzik piyasasını yeni şarkısıyla sallayacak!
Müzik piyasasında son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren müzik listelerinde üst sıralarda yer alma amacı olan Ercan Doğan,küçüklüğünden bugüne ilgi duyduğu müziği söz ve besteleriyle hobi haline getirip bugüne kadar birçok beste biriktirmiştir.
MAGAZİN 05.08.2022, 19:04
Müzikal anlamda da sürekli kendini geliştiren sanatçı bu ilgisini bir noktada profesyonel yaşama çevirme arzusuyla çıktığı bu yolda ilk single'nı 2022 Haziran ayında "Aşk Başkadır" klibiyle yayınlamıştır ve hız kesmeden 2. Single çalışması olan "Dargınız" adlı teklisiyle ise bu yaz müzik severlerin gönlünü kazanmayı hedefliyor.
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