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Konya Selçuklu'da muhtarlar buluşması

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve gelen muhtarlarla istişare ve tanışma toplantısında bir araya geldi

GÜNDEM 22.04.2024, 18:36
Konya Selçuklu'da muhtarlar buluşması

Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve gelen muhtarlarla istişare ve tanışma toplantısında bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı seçim sonrasında seçilerek göreve gelen muhtarlarla bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Selçuklu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Kavak, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları katıldı.

Selçuklu’da seçilerek göreve başlayan tüm muhtarlara yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, önceki dönemlerde görev yapan olan muhtarlarımız ve yeni seçilen muhtarlarımız bu görevleri birlik ve beraberlik içerisinde icra edecekler.  Rabbim hepimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. 2019'dan 2024'e kadar 5 yıllık süre zarfında pek çok şeyi birlikte yaşadık. En başta 2019 seçimlerinin hemen akabinde 2020'den itibaren bir COVID sürecini birlikte yaşadık. Zor bir süreçti. Sonrasında savaşlar, ülkemizde meydana gelen sel, yangın ve deprem felaketleri, ekonomik durumlar ve en son da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi geçirdik. Bu zor dönemleri birlikte atlattık. Ama bütün zorluklara rağmen birlik beraberlik, dayanışma içerisinde bu süreçleri hizmetlerimizi aksatmadan en iyi şekilde yerine getirmenin de gayreti içerisinde olduk. Konyamızda başta valimiz ve büyükşehir belediyemiz olmak üzere merkez ilçe belediyeleri olarak kaymakamlarımız ve bütün kurumlarımızla, muhtarlarımızla birlik beraberlik ve uyum içerisinde geçirilen süreçler oluşturuldu. Sayın kaymakamımıza da özellikle göreve başladığı ilk günden itibaren bütün çalışmalarımızda destekçimiz olduğu için teşekkür ediyorum. Bütün müdürlükleriyle birlikte birlik beraberlik içerisinde hareket ettik.  Ne yaparsak yapalım, her yaptığımız işte birimizle istişareye ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu bir beraberlik olmadığı zaman hizmetlerin de istenen şekilde yapılması yerine ulaştırılması mümkün değil. Ben güzel uyumun ve ekip çalışmasının inşallah önümüzdeki dönemde de en güzel şekilde devam edeceğini düşünüyorum.” dedi.

“HİZMET İÇİN, ÇALIŞMAK İÇİN VARIZ”

Selçuklu ilçemiz 695 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük metropol ilçelerinden bir tanesi.  33'ü dış mahalle, 39'u merkez mahalle olmak üzere toplam 72 tane mahallemiz var. 695 bin nüfusa hizmet etmekle mükellefiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, tüm hemşerilerimizin istekleri, talepleri, beklentileri, ihtiyaçları neyse bu doğrultuda hizmet etmek bizim görevimiz. Bu manada belediye olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti çabası içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. Bu hizmetleri, çalışmaları yaparken biz sürekli mahallelerimizde oluşan ihtiyaçlar noktasında, yapacağımız planlamalar noktasında muhtarlarımızla istişare ediyoruz. İnşallah bu istişare düzenimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Önümüzdeki günlerde tek tek muhtarlarımızı davet edip hem mahalleleriyle ilgili varsa sorunlar, ihtiyaçlar, talepler bunları alacağız; hem de bizim planlamalarımız, çalışmalarımız noktasında bilgilendirmeleri yapacağız. Mahallelerimizdeki en kılcal noktalardaki ihtiyacı muhtarlarımız biliyor. Biz onlardan en sağlıklı, en doğru bilgiyi alabileceğimize inanıyoruz ve doğru planlamayı, doğru hizmeti yapabilmek için de bu istişarenin çok gerekli olduğunu düşünüyoruz. Muhtarlarımızdan bizimle sürekli iletişim içerisinde olmalarını özellikle rica ediyorum. İletişimimizi doğru kurabilirsek ve doğru bir şekilde sürdürebilirsek bu beş yıllık süreç bizler için en verimli ve en bereketli süreç olur. Çünkü bizim işimiz hizmet. Biz hizmet için, çalışmak için varız. Bu hizmetler yapılırken doğru planlamaların yapılması, doğru süreçlerin yürütülmesi için en önemli kısmı. Bunun için de mutlaka bizim doğru bir iletişimi karşımızda olarak temin etmemiz ve bunu sürdürmemiz gerekiyor. Bu noktada muhtarlarımızdan özellikle hassasiyet bekliyorum. Tekrar yeni dönemin tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin diyorum” ifadelerini kullandı. 

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