Ece Seçkin sınırlarını aştı!

Türk pop müziğinin güzel yıldızı Ece Seçkin, müzik tarihine damga vuracak bir projeye imza atıyor. Yeni albümünün klip çekimlerinde Türkiye'de bir ilke imza atan Ece Seçkin, sanatıyla sınırları zorlamaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Pop Müziği'nin güzel yıldızı Ece Seçkin, tam tamına 72 saat içinde dört farklı klip çekerek insanüstü bir performans sergiledi ve rekor kırdı.

Ece Seçkin'in müzik listelerinde zirveye oynayacak olan birbirinden iddialı dört farklı şarkısının hazırlığını, yoğun ve titiz bir stüdyo sürecinin ardından kliplendirmesi, müzik dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı.

GERÇEKLİK VE SANAL DÜNYAYI BİR ARAYA GETİRDİ!

Şarkılarının arkasındaki güçlü mesajları görsel bir dünya ile taçlandıran Seçkin, Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş bir prodüksiyon ekibi oluşturdu. Usta yönetmen Murat Küçük ve ekibiyle işbirliği yapan Seçkin, Türkiye'nin en büyük Genişletilmiş Gerçeklik (XR) stüdyosunu kullanarak gerçeği ve sanal dünyayı bir araya getirdi.

Genişletilmiş gerçeklik (XR) kullanarak hayallerini gerçeğe dönüştüren Seçkin, klipler için toplamda 7 milyon lira harcadı. Bu

astronomik harcama, Seçkin'in şarkılarına olan güvenini ve iddiasını gözler önüne serdi. Ece Seçkin, müzik dünyasındaki yenilikçi ve yaratıcı duruşuyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise gözler projelerin çıkış tarihinde. Ece Seçkin, bu büyük projesiyle müzik tarihine geçmeye hazırlanıyor.