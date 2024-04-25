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Yeni mayo sahibi Tobias Andresen oldu

59 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 137,9 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabını DSM Firmeneich takımından Tobias Andresen 3 saat 29 dakika 42 saniye ile kazandı Yarışların 5'inci günü bugün Bodrum-Kuşadası etabı ile devam edecek

SPOR 25.04.2024, 09:04
Yeni mayo sahibi Tobias Andresen oldu

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 137,9 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabını DSM Firmeneich takımından Tobias Andresen 3 saat 29 dakika 42 saniye ile kazandı. Yarışların 5'inci günü bugün Bodrum-Kuşadası etabı ile devam edecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya-Antalya etabı ile başlayan Tur'da bugüne kadar Turkuaz mayo üç kez el değiştirdi. Etap boyunca mayo taşıyan sporcular ise şekilde oluştu.

Turkuaz Mayo (Genel Ferdi Klasman Birincisi) Giovanni Lonardi (Polti-Kometa) Spor-Toto sponsorluğunda Kırmızı Mayo (Dağların Kralı) Samet Bulut (Beykoz Belediyespor) Türk Hava Yolları sponsorluğunda Yeşil Mayo (Sprint Mayosu) Max Kanter (Astana) Mosso Sponsorluğunda Beyaz Mayo Vinzent Dorn (Bike Aid) Türkiye Güzellikleri Mayosu

KAÇIŞLAR ÇABUK BAŞLADI

10. kilometre geçilirken beş sporcu atak yaptılar ancak uzun süre gidemeden pelotona yakalandılar. 20.  kilometrede bu kez altı bisikletçi bir kaçış grubu oluşturdu. James Whelan (Q36.5),  Calum Johnston (Caja Rual),  Manuele Tarazzi (Bardiani), Owen Geleijn (TDT Unibet), Gianni Marchand (Tartelotto, Petros Mengs (Beykoz Belediyespor), kaçış grubu pelotonun 40 saniye önde pedal basıyor. Kırmızı Mayo'nun sahibi Samet Bulut ile aynı mayo için mücadele veren Vinzent Dorn kaçan altılı grubu yakalamak için büyük mücadele verdikten sonra yakalamayı başardılar. Peloton ile kaçış grubu arasındaki zaman farkı 2 dakika 15 saniyeye çıktı. 50. kilometrede zaman farkı 2 dakika 50 saniye olarak verildi. Bu arada Sakarya Büyükşehir Belediyespor Takımı'ndan Emre Yüce yarışı bıraktı.

Etabın son 5 kilometresine 4 sporcu girdi. Son 400 metrede atak yapan Tobias Andresen etabı birinci bitirdi.

4. ETAP SONUNDA MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu DSM-firmenich takımından Tobias Lund Andresen elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Polti Kometa Takımından Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Cumhurbaşkanlığı Raporatörü Baki İlgün giydirdi.

Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz takdim etti.

Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Muğla İl Jandarma Komutanı Yenalmaz giydirdiler.

YENİ MAYOLAR ŞU SPORCULAR ARASINDA DAĞILDI

Etap sonrası mayolar şu sporcular arasında dağıldı. Türkiye Güzellikleri ve Dağların Kralı Mayosu Vinzent Dorn'a geçti. Yeşil Mayo Giovanni Lonardi'de kaldı. Turkuaz Mayo yine el değiştirdi ve Tobias Andresen'e geçti.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 5'inci gününe bugün (25 Nisan Perşembe) 177,9 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabı ile devam edilecek.

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