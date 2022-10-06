'Dostum Kardeşim'in çekimleri üç ülkede tamamlanıyor

Azerbaycan yapımı “Dostum Kardeşim” isimli sinema filminin yapımcılığını Zamin Mohsumov ve senarist ve yapımcı Nicat Manalı üstlendi.İSTANBUL (İGFA) - Yazdığı ve yapımını üstlendiği efsane yapımlara bir yenisini ekleyen Nicat Manalı milli kahramanların hayatlarını konu alan filmleri yazmayı ve çekmeyi kendisine hedef edindi. Azerbaycan’ın milli kahramanı Mübariz İbrahimovun hakkında 10 yıl önce yazdığı senaryoyu da beyaz perdeye taşımak için çalışmalarını tamamladı.

Mubariz ibrahimov filminin Türkiye piyer produksiyonu ise Yalçın Çoban üstlendi. “Dostum Kardeşim” isimli sinema filmine Türkiye çekimleriyle başlayan Nicat Manalı, Özbekistan çekimlerinden sonra yapımı Azerbaycan’da tamamlamayı planlıyor.

Türk oyuncular Turgay Tanülkü, Sevil Akıl, Erol Yavan sinema filminde yer alırken Mahmut Ali Guseyinov, Cavidan Kesemenli, Bahar Hamzaeva, Şamil Süleymanli gibi uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atmış isimlerde Türk oyuncularla başrolü paylaştılar. “Dostum Kardeşim” isimli sinema filminin yönetmen koltuğunda yine önemli bir isim, Natiq Nevruzov otururken görüntü yönetmenliğini Akan Aciksoz üstlendi.

Başarılı senarist ve yapımcı Nicat Manalı “Kahramanlarımızı yazarken ben inanılmaz gurur yaşıyorum Türk dünyasının kahramanlarını yazıp sinemaya geçirmeye devam edeceğim yeni nesil vatanseverliği onlardan bu filmlerle görecek, böyle bir yükümlülüğü üzerime almışken çok kaliteli ekipler kurarak yoluma devam edeceğim” dedi.

“Dostum Kardeşim” isimli sinema filmi çekildiği Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’da aynı tarihte vizyona girmesi planlanırken birçok ülkede gösterime sokmak için çalışmalar devam ediyor.