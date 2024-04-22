Fransız Sarayı’nda Necla Orhan'ın ‘İz Bırakan’ lansmanı

Orhan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Necla Orhan’ın “Bende İz Bırakanlar” isimli fotoğraf kitabının lansmanı Fransız Sarayı’nda gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Fotoğraf sanatına olan ilgisi 1960’lı yıllara dayanan ve kendisini bir “Fotoğraf Gönüllüsü” olarak tanımlayan Orhan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Necla Orhan, yıllar boyunca gerçekleştirdiği seyahatlerinden vizörüne yansıyan kareleri “Bende İz Bırakanlar” isimli kitapta topladı.

Bende İz Bırakanlar kitabı için Necla Orhan ve Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Orhan’ın ev sahipliğinde Fransız Sarayı’nda düzenlenen lansmana; Eski Devlet Bakanı ve Olay Medya sahibi Cavit Çağlar, Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin, Hindistan Konsolosu Mijito Vinito, Macaristan Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Anna Tamas, Macaristan Başkonsolosu Vekili Carmen Csernelházi, Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, fotoğraf dünyasının duayenlerinden İbrahim Zaman ve Prof. Dr. Güler Ertan ile kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı ile 28 yıldır geleceğimizin teminatı olan gençlerin eğitimine destek sağlayan Orhan Ailesi, bu kitap vesilesi ile “Objektiften Geleceğe” eğitim fonunu da hayata geçirdiklerini duyurarak “Bende İz Bırakanlar” kitabından elde edilecek geliri bu fona aktaracaklarını ve bağışlarıyla bu fonu destekleyeceklerini açıkladı. Yüksek lisans ve lisans düzeyinde fotoğrafçılık eğitimi gören öğrencilerin destekleneceği bu fona davetlilerin de bağışta bulunduğu açıklandı.

“Objektiften Geleceğe” eğitim fonu ile genç fotoğrafçıların desteklenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Orhan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Necla Orhan, “Fotoğraf çekmeyi, fotoğraflarda yakaladığım hikayeleri ve bende bıraktıkları izleri seviyorum. Fotoğraf sanatına olan ilgim 1960’lı yıllarda radyoda yayınlanan ‘Unutulmayan Hatıralar’ programında bir dinleyicinin ‘Yangında ilk kurtarılması gereken şeyler fotoğraflar olmalı!’ demesi ile başladı. Bu söz benim fotoğrafa olan bakışımı çok etkiledi ve bu sanat dalına yönelmemi sağladı. Bu sanata olan desteğimizi 25 yıl önce başlattığımız fotoğraf yarışmamızla gösterdik ve bu yıl uluslararası arenada 20. yılını kutluyoruz. Şimdi bu kitap vesilesiyle sizlerin de desteği ile yüzlerce, belki binlerce gencin fotoğraf sanatında profesyonelleşmesine katkıda bulunacak olmak benim için paha biçilemez bir mutluluk” dedi.