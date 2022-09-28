Başkent Kültür Yolu Festivali’nde geri sayım

“Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında 1-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ‘Başkent Kültür Yolu Festivali’ dünyanın ve Türkiye’nin en sevilen opera ve balelerini ağırlayacak.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen ve 70 farklı mekânda, 5 bine yakın sanatçının katılımıyla 500’den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacak Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Büyük Tiyatro’da 1 ve 3 Ekim tarihlerinde ‘Tosca’ operası sergilenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sahneye taşıdığı büyük prodüksiyonlarından biri olan eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk opera sanatçısı Semiha Berksoy’un Tosca başrolü ile ilk kez 1941 yılında sahnelenmişti. Ülkemizde Tosca rolüyle bütünleşen Semiha Berksoy anısına kızı Prof. Dr. Zeliha Berksoy’un rejisörlüğünde hazırlanan eser, kalabalık sanatçı kadrosunun yanı sıra dekor, kostüm ve ışık tasarımıyla da orijinaline en yakın prodüksiyonla sahnelenecek.

Anadolu'da turne yapan bir çadır tiyatrosunun assolistinin başka bir gazinoya transfer olması sonucu gelişen olayları anlatan ve Türkiye'nin en çok izlenen müzikallerinden biri olan ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’ ise Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları yorumuyla 1 ve 2 Ekim tarihlerinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Georges Bizet’nin dünyaca ünlü “Carmen” operasının müziğini, orijinal bir koreografiyle buluşturan Carmen balesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından 6 ve 7 Ekim tarihlerinde Büyük Tiyatro’da Ankaralıların beğenisine sunulacak.

KUĞU GÖLÜ'NDEN GÖBEKLİTEPE'YE EŞSİZ YOLCULUK

Çaykovski’nin eşsiz müzikleri eşliğinde seyirciye büyülü bir masal dünyasının kapılarını açan Uyuyan Güzel Balesi ise Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından 9 ve 10 Ekim tarihlerinde Büyük Tiyatro’da izleyicisiyle buluşacak. Yine Çaykovski'nin bestelediği, müzikleri ve adımlarıyla bale tarihinin klasikleri arasına giren Kuğu Gölü Balesi ise 13 ve 15 Ekim tarihlerinde Büyük Tiyatro’da Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun Elektronika isimli dans gösterisi ise 14 Ekim’de Büyük Tiyatro’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun Troya gösterisi ise Başkent Millet Bahçesi’nde ücretsiz olarak Ankaralılarla buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu Göbeklitepe Operası ise sanatseverleri sanatın estetik dokunuşuyla, eşsiz bir zaman yolculuğuna çıkarmak için 23 Ekim’de Büyük Tiyatro’da sahnelenecek.