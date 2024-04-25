1.Uluslararası KOMMAGENE fotoğraf zirvesi başlıyor. 

Adıyaman’ın eşsiz güzellikleri ulusal ve uluslararası fotoğrafçıların objektifleri ile buluşuyor.Adıyaman Sanal Haber / ADIAMAN (İGFA) - Ülkemizin dört bir yanında, başarılı çalışmalarıyla göz dolduran değerli fotoğrafçılarla, 1. Uluslararası Kommagene Fotoğraf Zirvesi kapsamında, Antik Yunan'dan Komagene'ye, Roma kültüründen İslam medeniyetine uzanan, zenginliklerle dolu bir kültürel mirasın keşfine çıkıyoruz.

Nemrut Dağı'ndan Gerger Kanyonlarına, Perre Antik Kenti’nden Kızılin Köprüsüne, Yüzen adalardan Kahta kalesine, Cendere Köprüsünden, Karakuş Tepesine, Abuzer Gaffari Türbesinden Safvan Bin Muattal Külliyesine, Mezopotamya’nın mistik atmosferinde tarih, doğa, kültür dolu bir program…

25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Adıyaman'ın zengin kültürünün, mutfağının, eşsiz doğasının ve kadim tarihinin 1. Uluslararası Kommagene Fotoğraf zirvesi kapsamında yaşatılması hedeflenmektedir.