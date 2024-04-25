BUYAZ Şiir Onur Ödülü Ayten Mutlu’ya verildi

Nilüfer Belediyesi’nin Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlediği Dünya Şiir Günü etkinliğinde, onur ödülü Ayten Mutlu’ya verildi. BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) ile düzenlediği Dünya Şiir Günü etkinlikleri bu yıl Ürünlü Arı Evi’nde yapıldı. Dünya Şiir Onur Ödülü’nün de sahibini bulduğu geceye Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Gülver Deniz, BUYAZ Başkanı Bülent Elitok ve çok sayıda şiir sevdalısı katıldı. Etkinlikte Arife Kalender’in kaleme aldığı Dünya Şiir Günü bildirisini şair Esra Dökmen okudu. Esra Dökmen ve Elif Burcu Özkan, etkinliğe rahatsızlığından dolayı katılamayan Dünya Şiir Onur Ödülü sahibi Ayten Mutlu’nun şiirlerini okudu.

Etkinlik sonunda Dünya Şiir Onur Ödülü’nü Ayten Mutlu adına Süreyya Akçay, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Gülver Deniz ve BUYAZ Başkanı Bülent Elitok’un elinden aldı.

BUYAZ Başkanı Bülent Elitok, yıllardır Nilüfer Belediyesi ile edebiyat üzerine çok güzel işlere imza attıklarını ifade ederek, sanatın, bilimin değerinin daha da çoğaldığı yeni bir dönem olması dileklerinde bulundu.

Etkinlikte daha sonra Dünya Şiir Günü kapsamında Hilmi Haşal ve Süreyya Akçay’ın konuk olduğu bir söyleşi düzenlendi. Ayten Mutlu’nun edebi çalışmaları ve şiire bakışını ele alan Haşal ile Akçay, ödüllü şairin eserlerinden kesitler de sundu. Ayten Mutlu’nun şiirlerinde umudu içeren derinlik ve incelikte olduğunu belirten Süreyya Akçay, “Onun şiirlerinde hüzün olsa da umuda bakan pencerede var. Ona göre toplumların gelişmişlik düzeyi kadınlara verilen değerle ölçülmektedir. Kadınların eşit sayılmama hüznünü sıkça şiirlerinde işlemiştir. O kadın hakları için yaşamının her anında mücadele vermiştir. Sonsuzlukta gezinme arzusu vardır onun şiirlerinde” dedi.

Şair Hilmi Haşal, Ayten Mutlu’nun kadın sorunlarını cesur şekilde dile getirdiğini belirterek, “O, çalışmalarında birçok konuya değinmiş. Konular arası geçişleri çok yumuşak yapmış. Ama en çok kadının çilesine dikkat çekmiş. Ayten Mutlu şiirin ruhuyla bilimin ışığı arasında kalan hayatın kanatlarını yazmıştır. Okuru dehlizlere çeker, sözleri ve zihinleri okşar. Okunanın aynasında kendini aramaya çağırır. O adeta okurun algısına dokunur” diye konuştu.