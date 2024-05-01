Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Türkiye’de Bir İlk

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Servet Altay, Doç. Dr. Muhammet Gürdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kaya ve Prof. Dr. Gürcan Altun’un katkıları ile ülkemizde bir ilk özelliği gösteren “Hipertansiyon ve İş Yeri Sağlığı Uzlaşı Raporu” yayımlandı.

EDİRNE (İGFA) - İleri yaşlarla beraber artan yaygın bir halk sağlığı sorunu olan hipertansiyonla çalışma hayatının etkisi ile daha sık karşılaşılmaktadır. İş yerlerinde hipertansiyona yönelik farkındalığı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, düzenli periyodik muayenelerin yapılmasını sağlamak ve gereken önlemlerin almak için Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu’nun hayata geçirdiği Hipertansiyon ve İş Yeri Sağlığı Uzlaşı Raporu yayımlandı. Birçok farklı disiplinin katkı sağladığı rapora Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Altay ile Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Muhammet Gürdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kaya ve Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Gürcan Altun katkı sağladı.