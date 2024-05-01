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Sivas'ta taziye evlerine yemek ikramı başladı
Sivas Belediye Başkanı Dr Adem Uzun’un seçim döneminde dile getirdiği vaatlerden biri olan taziye evlerine yemek ikramı başladı
GÜNDEM 01.05.2024, 17:28
Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un seçim döneminde dile getirdiği vaatlerden biri olan taziye evlerine yemek ikramı başladı.
SİVAS (İGFA) - “Acılı Gününüzde İlk Taziye Yemeği Bizden” projesi kapsamında yakınlarını kaybeden ailelerin üzüntülerini paylaşmak amacıyla Başkan Uzun’un talimatıyla başlatılan uygulamada bugün itibarıyla ilk cenaze evlerine yemekler ulaştırıldı.
Kavurma, pilav, tatlı, salata ve ayrandan oluşan paketler Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde özenle tek tek ambalajlanarak her cenaze evine 40 kişilik menüler halinde ulaştırılıyor.
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