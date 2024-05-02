Şarkılar çocuklar için söylendi

BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan Veteran BUSADER üyelerinden oluşan TSM Korosu’nun sahneye çıktığı ‘Yeşilçam Şarkıları’ konseri Hatay Samandağ BUSADER İlkokulu ve lösemili çocuklar yararına gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu bünyesinde yer alan derneklerden biri olan Veteran BUSADER, iyilik hareketini sürdürmeye devam ediyor. 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında bu kez hem BUSADER İlkokulu hem de LÖDER yararına özel bir gece organize eden Veteran BUSADER üyeleri, dernek bünyesinde kurdukları TSM Korosu ile Fatih Erkoç Sanat Akademisi'nde aylar süren çalışmaların ardından yeteneklerini Merinos AKKM’nde düzenlenen ‘Yeşilçam Şarkıları’ konserinde sergiledi. Şef Bahadır Sevik yönetiminde unutulmaz Yeşilçam filmleriyle özdeşleşen sevilen şarkıları hem koro hem de solo olarak seslendiren koristler, gecenin sonunda ayakta alkışlandı. Finalde sahneye çıkarak koroya katılan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, Başkan Deniz Cantürk nezdinde tüm Veteran BUSADER Ailesi ile Şef Bahadır Sevik’e teşekkür etti. LÖDER Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Uğuryol ise Veteran BUSADER'e teşekkür plaketi takdim etti.

DEPREM BÖLGESİNİ UNUTMAYALIM

Geride bıraktığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Hatay Samandağ’da yaptırdıkları BUSADER İlkokulu’nda öğrencilerle birlikte kutlayan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, gecede yaptığı konuşmada deprem bölgesine yapılan yardımların zaman geçtikçe azaldığını dile getirdi. Bu anlamlı konserin özellikle bölgedeki çocuklar için önemine değinen Özgüle, “Lütfen deprem bölgesindeki insanlarımızı unutmayalım. Çünkü aradan zaman geçtikçe oradaki acılar unutuluyor fakat bölgedeki ihtiyaçlar bitmiyor Dolayısıyla bizim gibi gönüllü sivil toplum örgütlerine ve yardımseverlere çok iş düşüyor” dedi.