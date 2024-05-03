ASEV THM Korosu’ndan ‘Solistler Geçidi’

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği (THM) korosu, ‘Solistler Geçidi’ konseri ile dinleyenlere türkü ziyafeti yaşattı.

İZMİR (İGFA) - Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen türkü gecesinde sahne alan koristler; Ülker Bengü Bozok, Zeynep Sever, Ceren Narin Şimşek, Merdiye Gökçeoğlu, Menekşe Aylan, Mendifa Özdere, Cemil Soysal, Cengiz Yıldırım, Oktay Demirtaş ve Şenol Yoldaş seslendirdikleri eserlerle dinleyenleri mest etti.

Mini konser tadında organize edilen gecede koristlere dört kişilik saz ekibi eşlik ederken konserin sanat yönetmenliğini ASEV THM Koro Şefi Ali Hikmet Gökçen üstlendi. Türküseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser korist Ülker Bengü Bozok’un Rumeli yöresine ait ‘Yeni Cami Avlusu’ ve Çanakkale yöresine ait ‘Evreşe Yolları’ isimli parçaları seslendirmesiyle başladı. Koristlerin türkülerle şenlendirdiği geceye katılan Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, seslendirilen eserlere türküseverlerle birlikte eşlik etti.

Gecenin sonunda koristleri tek tek tebrik eden Öztürk, ASEV THM Koro Şefi Ali Hikmet Gökçen’e çiçek takdim etti. Öztürk, gecenin hazırlanmasında emeği geçen tüm koristlere, saz sanatçılarına ve salonu dolduran türküseverlere teşekkür etti.