Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında iki kişi gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi ve iki kişiyi gözaltına aldı.

İlk operasyonda:

Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'nde şüpheli görülen C.D. isimli şahıs durduruldu.

C.D.'nin yapılan kaba üst aramasında 1 adet kâğıt içerisinde 1,11 gram ağırlığında kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.

C.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İkinci operasyonda:

Yeni Mescit Mahallesi Kayalıdere Sokak'ta şüpheli görülen A.D. isimli şahıs durduruldu.

A.D.'nin yapılan kaba üst aramasında 1 adet şeffaf poşet içerisinde 0,65 gram ağırlığında esrar ve 1 adet peçeteye sarılı halde 2,11 gram ağırlığında kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.

A.D. hakkında da adli tahkikat başlatıldı.