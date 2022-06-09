Teknoloji Yol Haritaları'na ilişkin genelge Resmi Gazete'de

Türkiye'nin sanayi ve teknoloji stratejilerine yönelik yol haritaları hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede 'Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası' ile 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası' hazırlandığı bildirildi.

Yayımlanan genelgede küresel çapta büyük bir dönüşüme tanıklık eden sağlık ve mobilite sektörünün nüfusun artması ve kaynakların kısıtlı hale gelmesi gibi zorluklara yeni hizmet modelleri geliştirilerek çözüm ürettiğine dikkati çekildi.

'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonunu gerçekleştirmek üzere hazırlanarak uygulamaya konulan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında başlanan çalışmalara rehberlik edecek 'Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Hartiası' ile 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'nın hazırlandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2030 dönemini kapsayan haritaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yayımlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımlanan genelgede, bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesini istedi.