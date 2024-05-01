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Değirmenci Kayseri’de Özçelik-İş teşkilatıyla buluştu

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, uzun yıllar başkanlığını yaptığı Kayseri Şubesinin teşkilatıyla bir araya gelerek, önemli açıklamalarda bulundu

GÜNDEM 01.05.2024, 09:13
Değirmenci Kayseri’de Özçelik-İş teşkilatıyla buluştu

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, uzun yıllar başkanlığını yaptığı Kayseri Şubesinin teşkilatıyla bir araya gelerek, önemli açıklamalarda bulundu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Genel Başkan Değirmenci beraberindeki Genel Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Kayseri Şube yöneticilerinin ve işyeri baştemsilci ve temsilcilerinin katılımıyla yapılan Kayseri Şubesi Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Değirmenci,  “Ailesinin rızkını helalinden kazanmak için alınteri akıtan, emeğiyle ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayan başta siz Kayseri teşkilatım olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, 1 Mayıs’ın çalışma hayatında daha güzel yarınlara kapı aralamasını diliyorum” dedi.

Değirmenci, “Büyük emeklerle 36 yıl önce kuruculuğunu yaptığım, 24 yıl boyunca da şanla, şerefle başkanlığını yürüttüğüm Kayseri Şubemizde, siz kardeşlerimle, hemşirelerimle bir araya gelmiş olmanın haklı gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

“Kayseri’yi ve Kayseri emekçisini ne kadar çok sevdiğimi, memleketime ve hemşerilerime beslediğim aşkı, Kayseri’deki üyelerimiz ve teşkilatımla aramdaki gönülden gönüle uzanan yolun ne kadar sağlam olduğunu beni tanıyanlar iyi bilir” diyen Değirmenci, “Kayseri’yi her zaman kalbinde, ruhunda hisseden birisi olduğumu, beni yakından tanıyanlar iyi bilir. Kayseri’nin ve buradaki teşkilatımın, sendikam ve şahsım için ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yıllarca Kayseri’de siyasetin ve sendikal yaşamın içerisinde yer alarak ülkemizin bekası, milletimizin huzuru, emekçilerin mutluluğu için mücadele verdim. Bugün ülke gündemini ve siyasetini belirleyen siyasetçi dostlarımla, geçmişte Kayseri’de birlikte omuz omuza verip milletimize hizmet ettik. İşverenlerle ve siyasetle kurduğumuz güçlü ikili ilişkiler sayesinde de emekçileri için büyük kazanımlar elde etmeyi başardık. Bu nedenle de Kayseri’nin benim gönlümde ayrı bir yeri vardır” ifadelerini kullandı.

“YAPILMAYANI YAPTIK, AŞILMAZ DAĞLARI AŞTIK” Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Nerdeennn nereyeee geldik” diyeceğimiz bir süreci sendikamızda yaşadık, yaşattık. Bu sendikada yapılmayanı yaptık, başarılması zor şeyleri başardık, aşılması imkânsız görülen dağları aştık. Emek ve alınteri adına iyi olan, güzel olan ne varsa inşa etmek için gayret ettik. Toplu iş sözleşmeleriyle, sosyal yardımlarla, örgütlenme çalışmalarıyla, saha ziyaretleriyle, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, çalışmalarımıza bir an bile ara vermeden, emekçileri mutlu etmek adına çıktığımız bu yolda başarıyı yakalamak için gecemizi gündüzümüze kattık.

“ALLAH GÜÇ VERDİKÇE EMEKÇİLER İÇİN YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM” Ben bu yola, sadece emekçilerin ve ailelerinin yüzünü güldürmek için değil, yetimin hakkını gözetmek, hakkın yolunda gidenlere yarenlik etmek, hakkın yoluna savaş açanlarla mücadele etmek için çıktım. Bu nedenle emekçiler adına yaptığım hiçbir işten dolayı pişmanlık yaşamadım. Keşke bu yola hiç çıkmasaydım demedim. Elhamdülillah emekçilerin dualarıyla ayakta kaldım, onların destekleriyle yol yürüdüm. Yüce Allah, güç verdikçe yürümeye de devam edeceğim.

ŞUBE BAŞKANI ÇABUK: “TÜRK SENDİKAL HAREKETİ BÜYÜK BİR SENDİKACI KAZANMIŞTIR” Genel Başkan Yunus Değirmenci’yi 12 yıl önce buruk bir sevinçle Ankara’ya uğurladıklarını hatırlatan Şube Başkanı Rüstem Çabuk ise “Bugün de büyük başarılar elde etmiş bir Genel Başkan olarak kendisini ve yönetimini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Genel Başkanımız 12 yıl önce Kayseri’den Ankara’ya gitti gitmesine ama, Türk sendikal hayatı da bilgi ve birikimleriyle, sendikal zekasıyla, çalışkanlığıyla büyük bir sendikacıyı kazanmış oldu. Bu yüzden bir Kayserili olarak, bir sendikacı olarak, gururluyuz, mutluyuz” dedi. 

“KAYSERİLİLER OLARAK GENEL BAŞKANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ” Şube Başkanı Çabuk sözlerine şöyle devam etti:
“Genel Başkanımız, şube başkanlığı yaptığı dönemde hem üyelerimizle hem de işverenlerle kurduğu güçlü iletişim sayesinde, şubemizi büyüterek, çok iyi yerlere getirip bizlere teslim etmiştir. Buda bizim yükümüzü ve sorumluluğumuzu artırmıştır. Şube başkanlığında birebir şahit olduğum başarılarını, Genel Başkan olarak sürdürmesinden dolayı ayrıca büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sevgili Genel Başkanımız, Ankara’ya gittiği günden bu yana elini üstümüzden asla çekmemiş, kötü günde de iyi günde de her zaman yanımızda olmuştur. Derdimizle dertlenip, başımız sıkıştığında hemen yardım elini uzatmıştır.”

“AMASIZ, FAKATSIZ BİR ŞEKİLDE LİDERİMİZİN YANINDAYIZ” “Genel Başkanımızın ve ekibinin yaptığı çalışmaları büyük bir onurla görüyor ve hissediyoruz. Özellikle 3-5 çapulcunun yazdıkları yalanlar, attıkları iftiralar, bizim nazarımızda yok hükmündedir. Biz Genel Başkanımızı 3-5 kişinin lafıyla sevmedik ki, 3-5 çakalın sözüyle ondan vazgeçelim. Biz ondan razıyız, Allah da razı olsun. Genel Başkanımızı, gelecekte de bu sendikanın başında görmek istiyoruz. Üyelerimizin ve teşkilatımızın selameti için Genel Başkanımızın, bize baş olmaya devam etmesi şarttır. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da bizlere yeni projelerle, yeni çalışmalarla ilkleri yaşatmasını istiyoruz. Biz Kayseri teşkilatı olarak, amasız, fakatsız bir şekilde büyük bir sadakatle liderimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Heybetli Erciyes dağı gibi, bu sendikanın ve liderinin neferi olmayı sürdüreceğiz. Her ne kadar genel başkanım olsa da onu her zaman ağabeyim olarak gördüğüm Yunus Değirmenci’nin yanında olmaya devam edeceğiz.”
 

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