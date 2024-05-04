MSB'den acı haber

MSB, 3 Mayıs tarihinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “3 Mayıs tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” denildi. https://twitter.com/tcsavunma/status/1786603936050184535