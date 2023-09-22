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MİT'ten Sincar'da nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar kentinde etkisiz hale getirdi.
GÜNDEM 22.09.2023, 16:06
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine sızan saha ajanları, terör örgütünün Sincar yapılanması Şengal Savunma Birliklerinin (YBŞ) sözde asayiş sorumlusu "Dindar Avesta" kod adlı Kasım'ın yerini tespit etti.
Gerçekleştirilen operasyonla Kasım ve korumaları etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'ya 2014'te katılan Kasım, teröristlerin eğitiminde görev aldı, örgüte eleman kazandırma faaliyetlerindeki birimlerin sorumluluğunu yürüttü. PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar genel asayiş sorumlusu olan Kasım'ın bölgede çok sayıda sivilin ölüm talimatını verdiği belirtildi.
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