Son Dakika

Bakan Tekin Diyarbakır'da eğitimi değerlendirdi

Millî Eğitim Bakan Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı

GÜNDEM 03.05.2024, 15:14
Bakan Tekin Diyarbakır'da eğitimi değerlendirdi

Millî Eğitim Bakan Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır programları kapsamında öncelikle Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Ali İhsan Su ile ildeki eğitim faaliyetlerine ilişkin görüştü. Daha sonra "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak merkez teşkilatında mümkün olduğunca az vakit geçirdiklerini, taşrada doğrudan sorunları yerinden tespit edip çözüm üretme, bu anlamda istişare yapma çalışmaları kapsamında kente geldiklerini söyledi.

İl millî eğitim müdürlüğü ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Bakan Tekin, toplantıda atılması gereken adımlarla, yürüyen işlerle ilgili istişarede bulunduklarını söyledi. Toplantının verimli geçtiğini anlatan Bakan Tekin, Diyarbakır'da 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik sayısı, öğrenci başına düşen öğretmen sayısı istatistikleri bakımından çok belirgin, gözle görülür değişiklikler yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın gündemindeki önemli konulardan birinin yeni müfredat taslağı olduğunu belirten Tekin, Türkiye'de kamuoyunun eğitim öğretimle ilgili bu kadar canlı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, müfredat değişikliklerinin toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördüğünü ifade etti. Bakan Tekin, eğitim öğretim sürecine ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Öte yandan bir gazetecinin "Bazı CHP'li milletvekilleri Bakanlığınız önünde basın açıklaması yapıyor, yeni müfredata ilişkin protestoları söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tekin, katkı veren herkese açık olduklarını anlattı.

Bakan Tekin, Diyarbakır'daki değerlendirmelerinde sözlerine şöyle devam etti.

"Sayın vekillerimize de biz orada çay ikram etmek istedik. Keşke biz orada olsaydık. 'Karşılıklı görüş alışverişiyle gelip sizi dinlemek istiyoruz, sorularımız var, sorularımıza cevap verir misiniz?' diye randevu olsaydı daha medeni, daha hukuk devleti, daha demokratik devlet kriterlerine uygun olurdu. Daha uygun bir zamanda onları da bekliyoruz. Geleceklerini bilseydik belki Diyarbakır'daki programımızı da başka bir güne ertelerdik ama şimdi medyadan öğrendim öyle bir şeyi. Kendilerine de ev sahipliği yapamadığımız için kusura bakmasınlar. Eğer böyle kamuoyuna popülist mesajlar vermek yerine ellerinde programlarla ilgili hazır dokümanlar, raporlar varsa onları da teslim almaları için arkadaşlara gerekli uyarıları yaptım. Onlar da bırakırlarsa mutlu olurum. Ama sadece böyle popülist mesajlar verip, 'Protesto ediyoruz!' dili hiç hoş olmaz, varsa raporlarını versinler, raporlarını değerlendirelim. Yoksa kendi tabanlarına vermek istedikleri siyasi mesajları verdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine"

Bakan Tekin'e AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak da eşlik etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14