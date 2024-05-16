Yeşil Bursa Rallisi’nin lansmanı gerçekleşti

Aralıksız 52 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’nin en eski otomobil sporları kulübü olan Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi için geri sayım başladı. Bu kapsamda Atış Yapı ana sponsorluğunda gerçekleşecek rallinin lansmanı Downtown’da gerçekleşti.Esmanur GÜLBAHAR- Ersel NALBANT / HERKESDUYSUN

BURSA (İGFA) - Lansmanda, sezonun son asfalt yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi’nde yarışacak olan ralliciler basın mensupları ile düşüncelerini paylaştı.

Metin Atış, “Bizim için Bursa rallisi çok önemlidir. Atış grup olarak bu organizasyonda yer almak bizim için gurur kaynağıdır.” dedi.

Kadın rallici Burcu Çetinkaya, “Çok mutluyum. Kadınlar şampiyonasında birinci sıradayız arayı biraz daha açmaya çalışacağız. Genel klasmanda ilk 10’a girmeye çalışacağız. Herkes teşekkürler.” dedi.

Ali Türkkan, “Burada olmak çok keyifli. Bende kazananlar listesine adımı yazdırmaya çalışıyorum. Bursa eksik umarım o eksiği kapatırım. Herkes bol şans” dedi

Burak Çukurova, ”Bu organizasyonda buluştuğumuz için çok mutluyum. Ralli kariyerime Bursa’da başladım. O yüzden Bursa benim için önemli. Bu 26.rallim. Bu senede başarılı olmak istiyoruz.” dedi.

Burak Başlık, “Türkiye ralli şampiyonasının dördüncü yarışında buradayız. Ev sahibi olduğumuz bir yarış. Güzel bir yarış olmasını diliyorum. 4 çeker araçla genel klasmanda yarışma fırsatı buldum. Podyumda olmak ve yarışı kazanmak istiyoruz. Hafta sonu etaplarda olacağız. Kazasız belasız güzel bir organizasyon olmasını diliyorum.” dedi.

Baba-oğul yarışacak pilotlar Ercan Kazaz ve Kerem Kazaz, “Bursa her zaman iz bırakmış bir şehir. Yazın Türkiye’de 4 aylık boşluk olacak o boşluğu en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Umarım keyifli ve çekişmeli bir yarış olur.” dedi.