Son Dakika
Müzik dünyası Çiçek açacak
Spor ve magazin program sunucusu Nevide Çiçek, son projesiyle hayranlarına ters köşe yaptı
MAGAZİN 14.05.2024, 19:30
Spor ve magazin program sunucusu Nevide Çiçek, son projesiyle hayranlarına ters köşe yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü fenomen ve influencer Nevide Çiçek, yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.
On parmağında on marifet olan güzel, beyazperdenin ardından şimdi de müzik dünyasını sallayacak.
Güzelliğiyle göz kamaştıran Nevide Çiçek, çıkaracağı single ile gönül telini titretecek. Cihangir Müzik'ten çıkacak olan single gizemini korurken, takipçileri de merakla Nevide Çiçek'i bekliyor.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|37
|86
|2. M.City
|36
|85
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|36
|63
|6. Newcastle
|36
|57
|7. Chelsea
|36
|57
|8. M. United
|36
|54
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|36
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|90
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Girona
|35
|75
|4. Atletico Madrid
|35
|70
|5. Athletic Bilbao
|35
|62
|6. Real Betis
|35
|55
|7. Real Sociedad
|35
|54
|8. Valencia
|35
|48
|9. Villarreal
|35
|48
|10. Getafe
|35
|43
|11. Deportivo Alaves
|35
|42
|12. Sevilla
|35
|41
|13. Osasuna
|35
|40
|14. Las Palmas
|35
|37
|15. Mallorca
|35
|35
|16. Rayo Vallecano
|35
|35
|17. Celta Vigo
|35
|34
|18. Cadiz
|35
|29
|19. Granada
|35
|21
|20. Almeria
|35
|17
Röportaj & Söyleşi Tümü