Müzik dünyası Çiçek açacak

Spor ve magazin program sunucusu Nevide Çiçek, son projesiyle hayranlarına ters köşe yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü fenomen ve influencer Nevide Çiçek, yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.

On parmağında on marifet olan güzel, beyazperdenin ardından şimdi de müzik dünyasını sallayacak.

Güzelliğiyle göz kamaştıran Nevide Çiçek, çıkaracağı single ile gönül telini titretecek. Cihangir Müzik'ten çıkacak olan single gizemini korurken, takipçileri de merakla Nevide Çiçek'i bekliyor.