Düzce'de belediye şirketlerinin A Takımı belli oldu

Düzce Belediyesi iştirak şirketleri yönetimi belli olduSefer DEMİR / DÜZCE (İGFA ) - Düzce Belediyesi'ndenyapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait olan iştirak şirketlerin yeni yönetimi şu şekilde düzenlendi.

DÜZCE BELTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkanı: Dr. Faruk Özlü

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Muhsin Yavuz

Yönetim Kurulu Üyesi: Okan Özkasap

Genel Müdür: Üzeyir Yiğit

DÜZCE BELKA A.Ş. YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkanı: Ataç Aki

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Şulenur Kubilay Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi: İmran Aktepe

Genel Müdür: Erdem Yılmaz

DÜZCE BELTUR A.Ş. YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkanı: Ayhan Cicü

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Hasan Arslan

Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kayıkçı

Genel Müdür: Levent Sivrikaya

DÜZCE BAHÇEŞEHİR A.Ş. YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkanı: Oya Kocaman

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ercan Katırcıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi: Fahri Pişkin

Genel Müdür: Necla Erdoğan

DÜZCE ULAŞIM HİZ. A.Ş. YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkanı: Bekir Ilıcalı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yavuz Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Aydın

Genel Müdür: Turgay Çelik



Bu arada Hasan Günden’nin yeniden Belediye Başkan Yardımcısı olduğu bildirildi.