Müzik Onaır Medya ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!

Bu yıl ilki düzenlenen Müzik Onair Medya ve Sanat Ödülleri İstanbul Maltepe'de yer alan Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi Vedat Çakırca Konferans salonunda yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Ünlülerin yoğun katılım yaptığı ödül gecesinin Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz ve Sevtap Gül yaptı.Ödül Töreninde Sevtap Gül ve Özcan Beylan şıklığı ile dikkatleri üzerine çekti.

Geceye Ziynet Sali , Manga, Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı, Ece Mumay, Mert Demir, Fatih Kısaparmak ve eşi, Gökhan Kırdar, Mine Ayman, Michael Kuyucu, İlyas Yalçıntaş, Norm Ender, Alişan gibi ünlü isimler katıldı.

Ödül gecesinde şıklık yarışı vardı.

Geceye katılan ünlü isimler sevenlerinin resim çekilme isteklerini kırmadılar.