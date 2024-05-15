Bursa Yıldırım'ın orman parklarına yaz öncesi bakım

Bursa'a Yıldırım Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını hızlandırırken orman parklarını da yaza hazır hale getirdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım'ın yeşil kimliğini canlandıracak çalışmalar kapsamında 5 yıl içerisinde ilçeye Cumalıkızık ve Balaban Orman Parkı’nı kazandıran, 33 adet yeni mahalle parkını hizmete açan ve 41 adet parkı sil baştan yenileyen Yıldırım Belediyesi, park ve yeşil alanlarda çalışmalarını hızlandırdı.



Vatandaşların doğayla buluştuğu başta orman parkları olmak üzere park ve bahçelerde bakım çalışmaları yapan ekipler, yeşil doğayı yaza hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Vatandaşların rahat nefes alabildikleri, çocukların oyun oynayabildiği park ve bahçelerin bakımlarını aksatmadan devam ettirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Parklardaki oyun grupları yenilendi, tamirat, yeşillendirme, çiçek dikimi, çim biçme, peyzaj, temizlik işleri yapıldı. Mevcut parklardaki mesaimiz sürerken, ilçeye kazandırdığımız Cumalıkızık Orman Parkı ve Balaban Orman Parkı’nda da bakım çalışmaları gerçekleştirdik. Hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir daha yeşil ve daha geniş sosyal alanlara sahip bir Yıldırım inşa etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.